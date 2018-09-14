День Независимости Украины

Новости Музыки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 15.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Столтенберг: Грузия станет членом НАТО
Столтенберг: Грузия станет членом НАТО
Новости: Сытник об анонсе вручения ему подозрения: Генпрокурор - больше политик
Сытник об анонсе вручения ему подозрения: Генпрокурор - больше политик
Новости: Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой
Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой
Новости: Компания LG рассказала, когда представит уникальный смартфон V40 ThinQ
Компания LG рассказала, когда представит уникальный смартфон V40 ThinQ
X

Лана Дель Рей выпустила новый клип на песню "Mariners Apartment Complex" (Видео)

Лана Дель Рей
13:51 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
beztabu.net

Новости культуры: Знаменитость в присущей себе манере записала атмосферный ролик.

На днях на официальном YouTube-канале Ланы Дель Рей появился новый чувственный черно-белый клип. В кадре - волны, бущующий океан и сама Лана, которая разговаривает по телефону и ловит бабочек. Ролик всего за пару дней уже успел набрать около 1,6 миллионов просмотров.

Премьера композиции состоялась на шоу BBC Radio 1. Продюсером трека выступил Джек Антонофф, который работал над прошлогодними альбомами Тейлор Свифт, Lorde и St. Vincent. А режиссером клипа стала фотограф Чак Грант, младшая сестра Дель Рей.

В своем интервью Лана рассказала, что эта песня о разрыве между восприятием и реальностью в отношениях. Mariners Apartment Complex – один из двух новых синглов, которые певица обещала выпустить в этом месяце.

Выход второго сингла Venice Bitch запланирован на 18 сентября. Во время своего интервью BBC Radio 1 Дель Рей также рассказала, что новый альбом будет выпущен в 2019 году и что она работает над сборником поэзии, который планирует опубликовать также в следующем году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Mariners Apartment Complex, Видео, Клип, Лана Дель Рей, Новая песня, Новый клип, Певица, Песня.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Группа "ВВ" выпустила новый клип (Видео) Евровидение 2019: названа точная дата и место проведения конкурса Потап и Олег Винник записали совместный дуэт (Видео)

Последние новости

Гройсман: Завершить войну можно только в Москве Крисси Тейген и Джон Ледженд отпраздновали годовщину брака Необычные портреты, на которых известная художница изобразила себя в разном возрасте (Фото)
Сегодня читают
01 РФ пыталась подорвать резолюцию ООН о санкциях против КНДР
02 Ах эта свадьба: Юрий Ткач показал, как отжигает на свадьбе своего брата
03 Меркель обвинила Россию в разжигании конфликтов на постсоветском пространстве
04 День города Черкассы: программа мероприятий
05 Нестор Шуфрич прокомментировал слухи о покупке Динамо
Новости сегодня
20:08 Минута юмора: смешные свадебные снимки, глядя на которые хочется остаться холостяком
20:07 Манчестер Сити - Фулхэм: обзор матча АПЛ (Видео)
20:00 Карпаты дома уступили Ворскле
19:57 Нарколабораторию накрыли в Херсоне
19:56 Дженнифер Лоуренс рассказала, что нужно быть более открытыми с поклонниками
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Миллионы Лазаренко: завершить дело США обещают уже в 2018-м
Миллионы Лазаренко: завершить дело США обещают уже в 2018-м
Новости: Сегодня в Черкассах отмечают день города 2018: программа мероприятий
День города Черкассы: программа мероприятий
Новости: Зеркаль: РФ будет угрожать Европе, построив "Северный Поток 2"
Зеркаль: РФ будет угрожать Европе, построив "Северный Поток 2"
Новости: Мода осень 2018: какие куртки будут актуальны в этом сезоне (Фото)
Мода осень 2018: какие куртки будут актуальны в этом сезоне (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь