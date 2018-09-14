Лана Дель Рей выпустила новый клип на песню "Mariners Apartment Complex" (Видео)

На днях на официальном YouTube-канале Ланы Дель Рей появился новый чувственный черно-белый клип. В кадре - волны, бущующий океан и сама Лана, которая разговаривает по телефону и ловит бабочек. Ролик всего за пару дней уже успел набрать около 1,6 миллионов просмотров.

Премьера композиции состоялась на шоу BBC Radio 1. Продюсером трека выступил Джек Антонофф, который работал над прошлогодними альбомами Тейлор Свифт, Lorde и St. Vincent. А режиссером клипа стала фотограф Чак Грант, младшая сестра Дель Рей.

В своем интервью Лана рассказала, что эта песня о разрыве между восприятием и реальностью в отношениях. Mariners Apartment Complex – один из двух новых синглов, которые певица обещала выпустить в этом месяце.

Выход второго сингла Venice Bitch запланирован на 18 сентября. Во время своего интервью BBC Radio 1 Дель Рей также рассказала, что новый альбом будет выпущен в 2019 году и что она работает над сборником поэзии, который планирует опубликовать также в следующем году.