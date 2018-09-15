На концерт Imagine Dragons в Киеве продавали фальшивые билеты

Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины в Facebook. Киберполиции рассказывает, что продажа фальшивых билетов на концерт Inagine Dragons осуществлялся на специально созданном аферистами сайте "e-ticket.in.ua".

"В настоящее время установлено около двух тысяч граждан, которые стали жертвами этих мошенников и были обмануты на сумму более 3 миллионов гривен. Продажа фейковых билетов началась с апреля 2018 года и все это время ссылки на сайт активно продвигались злоумышленниками в поисковых сервисах и в социальных сетях. Оплата осуществлялась на сайте с помощью электронной платежной системы, на счета, которые злоумышленники заранее зарегистрировали на подставных лиц", – говорится в Департаменте киберполиции.

Отмечается, что использование сайта и онлайн платформы расчета давало возможность злоумышленникам реализовывать электронные билеты с поддельным штрих-кодом всем желающим не вызывая подозрения. О том, что билеты были фейковые, фанаты узнавали уже во время сканирования билетов перед концертом.

Организатором мошеннической группы оказался 37-летний одессит, теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы. Он осуществлял подбор лиц, которые продвигали сайт, ежедневно снимал с подставных счетов, оплачивал услуги хостинга сайта и регистрации доменных имен.