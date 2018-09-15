День Независимости Украины

Новости Музыки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 15.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Столтенберг: Грузия станет членом НАТО
Столтенберг: Грузия станет членом НАТО
Новости: Миллионы Лазаренко: США обещают завершить дело уже в этом году
Миллионы Лазаренко: США обещают завершить дело уже в этом году
Новости: Украина победила Португалию в Кубке Дэвиса
Украина победила Португалию в Кубке Дэвиса
Новости: Визажист Меган Маркл рассказал, почему герцогиня не пользуется красной помадой
Визажист Меган Маркл рассказал, почему герцогиня не пользуется красной помадой
X

На концерт Imagine Dragons в Киеве продавали фальшивые билеты

Imagine Dragons
16:44 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости культуры: Более тысячи человек не пропустили на концерт группы Imagine Dragons, потому что те приобрели фальшивые билеты.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины в Facebook. Киберполиции рассказывает, что продажа фальшивых билетов на концерт Inagine Dragons осуществлялся на специально созданном аферистами сайте "e-ticket.in.ua".

"В настоящее время установлено около двух тысяч граждан, которые стали жертвами этих мошенников и были обмануты на сумму более 3 миллионов гривен. Продажа фейковых билетов началась с апреля 2018 года и все это время ссылки на сайт активно продвигались злоумышленниками в поисковых сервисах и в социальных сетях. Оплата осуществлялась на сайте с помощью электронной платежной системы, на счета, которые злоумышленники заранее зарегистрировали на подставных лиц", – говорится в Департаменте киберполиции.

Отмечается, что использование сайта и онлайн платформы расчета давало возможность злоумышленникам реализовывать электронные билеты с поддельным штрих-кодом всем желающим не вызывая подозрения. О том, что билеты были фейковые, фанаты узнавали уже во время сканирования билетов перед концертом.

Организатором мошеннической группы оказался 37-летний одессит, теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы. Он осуществлял подбор лиц, которые продвигали сайт, ежедневно снимал с подставных счетов, оплачивал услуги хостинга сайта и регистрации доменных имен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Imagine Dragons, Билеты, Группа, Концерт, Поддельные билеты, Скандал.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Лана Дель Рей выпустила новый клип на песню "Mariners Apartment Complex" (Видео) Евровидение 2019: названа точная дата и место проведения конкурса Потап и Олег Винник записали совместный дуэт (Видео)

Последние новости

Врачи объяснили, почему вредны сахарозаменители Луценко назвал три источника коррупции в Украине КГГА: Киев завершает подготовку к зиме (Видео)
Сегодня читают
01 РФ пыталась подорвать резолюцию ООН о санкциях против КНДР
02 Ах эта свадьба: Юрий Ткач показал, как отжигает на свадьбе своего брата
03 Меркель обвинила Россию в разжигании конфликтов на постсоветском пространстве
04 День города Черкассы: программа мероприятий
05 Нестор Шуфрич прокомментировал слухи о покупке Динамо
Новости сегодня
17:10 Хосе Рамирес победил Антонио Орозко и защитил пояс WBC
17:07 Забавные снимки братьев наших меньших, которые заставят вас улыбнуться
17:02 Иран требует от ЕС компенсации санкциям США
17:01 Назван самый красивый мальчик в Instagram, и вот как он выглядит (Фото)
17:00 Александрия - Шахтер: обзор матча лидеров УПЛ (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Адвокат прибыл в СИЗО к Балуху для выяснения обстоятельств избиения
Адвокат прибыл в СИЗО к Балуху для выяснения обстоятельств избиения
Новости: Сегодня в Черкассах отмечают день города 2018: программа мероприятий
День города Черкассы: программа мероприятий
Новости: Порошенко подписал решение СНБО о бюджете-2019 касательно нацбезопасности
Порошенко подписал решение СНБО о бюджете
Новости: Знаменитый певец Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин
Знаменитый певец Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь