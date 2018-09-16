Потап и Олег Винник поделились подробностями создания совместной песни

Продюсер Потап вместе с Олегом Винником записали дуэтную песню, и эта композиция станет саундтреком к кинокомедии "Скажене весілля". Для двух артистов это не просто совместная песня, а еще и первый опыт в украинском кино. Потап признался, что он давно мечтал спеть в дуэте с Олегом Винником, а Винник хотел пожать рэперу руку за его остроумие. Артисты рассказали, как они нашли общий язык и как Олег Винник праздновал свое 45-летие в интервью Кате Осадчей.

Певец Олег Винник и рэпер Потап, записавшие совместную песню, рассказали, как вообще возникла эта идея и что их объединяет.

Потап признается, что всегда мечтал спеть с Винником, однако о том когда ему представится такая возможность, он не задумывался.

"Неожиданно, правда. Для нас тоже неожиданно. Была мечта спеть с Олегом Винником, но это нереально. Ну как, с самим Олегом Винником, та не может быть. Я побоялся об этом мечтать. Но потихоньку, как-то ко мне попал телефон Олега, и я ему позвонил. Мы встретились, и я понял, что это такой же человек как и я. Творческий, открытый, очень веселый и очень настоящий", — начал рассказывать Потап.

Винник признался, что первая встреча, на которой обсуждалась песня, продлилась около двенадцати с половиной часов.

"Мы разговаривали, как настоящие мужчины. Мы просто сидели, ужинали, говорили о музыке и слушали песни. Мы нашли такой общий язык. Мы оба любим те же песни, тех же женщин, мы любим женщин Украины", — отметил Потап.