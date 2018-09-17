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В аварии погиб известный певец Михаил Луконин

Михаил Луконин
17:31 Пн, 17 Сентябрь 2018 Телеграф
www.unian.net
Фото:www.trud.ru

Новости культуры: В ужасное ДТП попал известный певец-номинант премии "Грэмми" Михаил Луконин.

Минувшей ночью под Псковом произошла ужасная авария. Фура въехала в легковой автомобиль. За рулем машины находился известный российский певец Михаил Луконин. От полученных травм мужчина скончался. Ему было 49 лет. У певца осталась дочь Полина.

Позднее в Сети появились кадры, на которых видно, как фура задевает несколько легковых автомобилей, их сносит в кювет. По сообщениям очевидцев произошедшего, грузовой автомобиль на большой скорости влетел в стоявшие в пробке автомобили.

Водитель фуры путается в показаниях, почему это произошло. Сначала он заявил, что уснул за рулем, а позже сказал иное — потянулся за документами.

"Пробки из-за светофоров, где ремонт дороги идет! Я свидетель этого ДТП. Все стояли на месте. Фургон на полном ходу влетел в машины. Скорая приехал через 30 минут. Вызывала моя девушка! Водитель Toyota был еще жив", — написал пользователь социальной сети в группе, где делятся информацией об авариях в Ленинградской области. Луконин записал около 800 произведений на восьми языках. Его пластинка "Шостакович: неизвестные вокальные циклы" была удостоена номинации на премию "Грэмми".

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Все по теме:

Новости культуры, Авария, Альманах 2018, ДТП, Михаил Луконин, Певец.
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