Наталья Могилевская дала концерт сразу в двух городах

В субботу, 15 сентября, на стадионе "Арена Львов", отмечали День Рождения Кузьмы. В этом году ему исполнилось бы 50 лет… К юбилею коллеги по "Шансу", Наталья Могилевская приготовила особенную песню – посвящение. Но премьера могла не состояться.

В этот день Народная Артистка должна была петь на площади в другом городе и, сразу после выступления, прилететь во Львов на вертолете. Но, к сожалению, в некоторых регионах Украины, из-за военного положения, вечером летать запрещено. Однако на концерте Могилевская все-таки появилась – спела премьеру "онлайн".

-"Мы подготовили трансляцию с концерта и пустили на экраны Львовского стадиона. После минуты молчания, разу в двух городах Украины, прозвучало посвящение…", – сказала Могилевская.

По словам певицы, Кузьма часто приходит к ней в снах, которые наполнены его тревогой и беспокойством за родную страну.

"Все эти годы после смерти Кузьмы, я молчала и не давала никаких комментариев ни о нем, ни о и трагедии, которой стала его гибель для всей Украины. Мне нужно было что-то сказать, но выразить словами то, что я чувствую и то, какими были наши отношения, просто невозможно! Думаю, песня – это то, что, как мне кажется, сам Кузьма сегодня хотел бы сказать украинцам. Она написана от его лица, в его стилистике и с той теплотой и юмором, с которым он относился к жизни, к людям и к Украине. Эта песня скажет намного больше чем любые слова", – говорит артистка.

К слову, уже совсем скоро поклонники Кузьмы увидят клип на новую песню, режиссером которого станет известный украинский дизайнер и режиссер Ольга Навро, последний короткометражный фильм которой, в этом году, был представлен в семи номинациях, в Лос-Анджелесе. По словам певицы, клип будет очень трогательным.