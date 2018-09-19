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Laura Marti представила клип на новую песню "I Want You To Hear Me"

Певица Laura Marti
22:01 Сегодня Телеграф
https://24tv.ua
Фото: Instagram

Новости культуры: 19 сентября состоялась премьера песни и клипа Laura Marti "I Want You To Hear Me".

Новая песня – это признание певицы в любви к своим слушателям, глубокая благодарность. Клип показывает жизнь артиста: дорогу, новые города, новые залы, концерты и самое главное – удовольствие, которое получают музыканты от своего труда.

"Поверьте, это очень важно иметь контакт и взаимопонимание со своей публикой. Так как артисты – тонкие натуры и часто подвержены штормам в себе, неуверенности и быстрым изменениям настроений, поэтому именно во время своего выступления получая огромный положительный заряд от публики мы лечим душу, получаем вдохновение на новые подвиги и конечно же, на новую музыку", – отметила Лаура Марти.

По словам артистки, эта песня пришла к ней перед встречей с друзьями.

"Не так часто нам выпадает возможность собраться, а тут получилось договориться вместе посмотреть концертные выступления, послушать музыку, пообщаться. И вот перед тем как надо было уже мне выходить из дома, пришло оно, Вдохновение. Родилась песня – I Want You To Hear Me (Я хочу, чтобы вы меня слышали)", – добавила Марти.

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