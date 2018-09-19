The Hardkiss представили новый невероятный альбом "Залізна ластівка"
Новости культуры: Сегодня, 19 сентября, популярная украинская группа The Hardkiss представила третий студийный альбом под названием "Залізна ластівка".
Уже совсем скоро стартует грандиозное шоу в киевском Дворце спорта от участников группы в поддержку нового альбома "Залізна ластівка", который уже появился в свободном доступе на всех музыкальных платформах.
В представлении музыкантов "Железная ласточка" - это и космический корабль, который держит четкий курс, и одновременно образ женщины. В новом альбоме можно почувствовать легкость и свободу, присущую вокалу Юлии, а также смелость и силу звучания, которая заставляет наслаждаться каждой минутой прослушанного.
"Новый альбом -это целостный кокон, в котором царит своя атмосфера. Лирика стала интимнее, звучание треков более электронным, а большая часть материала - украиноязычные композиции. Среди новых песен каждый найдет историю о себе и для себя", - - поделилась фронтвумен Юлия Санина.
Кроме того, в этой музыкальной работе, которая продолжалась в течении двух лет, Юлия осуществила свою давнюю мечту - записала не только песни, но и собственные стихи.