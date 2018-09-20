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Кен Хенсли представит в Киеве новый альбом

Кен Хенсли
15:05 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: afisha.yuga.ru

Новости культуры: Кен Хенсли уже не первый раз посещает Украину с акустическим концертом.

Киев уже не первый раз посещают звезды мирового масштаба. Автор мировых хитов британской группы URIAH HEEP Кен Хенсли едет с концертом в Киев.

Отметим, что музыкант вместе со струнным квартетом посетит 8 городов Украины, чтобы презентовать новый альбом Rare&Timeless.

Кен обещает спеть со зрителями любимые песни из своих сольных работ, но не останутся без внимания и бессмертные хиты URIAH HEEP. Среди них – Free Мe, The Wizard, Wise Man, Rain, July Morning, Lady In Black.

В число городов, где пройдут выступления музыканта, вошли: 01.10 – Чернигов; 02.10 – Киев; 03.10 – Полтава; 05.10 – Харьков; 06.10 – Днепр; 07.10 – Запорожье; 09.10 – Николаев. Завершится тур 10 октября в Одессе концертом в Филармонии. Стоит отметить, что Кен уже не первый раз посещает Украину с акустическим концертом.

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Новости культуры, Альбом, Видео, Кен Хенсли, Киев, Концерт, Концерт в Киеве, Новый альбом.
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