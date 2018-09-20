Белорусская группа Naviband представили песню на украинском языке (Видео)

Яркие участники белорусской группы "Naviband" Артем Лукьяненко и Ксения Жук решили покорить сердца украинцев. После визита в Киев на "Евровидение-2017" дуэт получил немалый успех, а затем активно выступал на отечественной сцене. Теперь же группа записала первую украиноязычную песню "Сумне море", чем потряс меломанов. "За последние 2 года мы с группой нередко бывали в Украине с концертами и давно думали о том, чтобы записать песню на украинском языке – красивом, благозвучном и очень похожем на наш", – рассказали вокалисты. По словам Артема Лукьяненко и Ксении Жук, сначала песню записывали на белорусском, однако во время создания композиции кто-то в студии напел несколько строк на украинском. Так группа "Naviband" решила перепеть трек. Помог музыкантам в этом ведущий и журналист Владимир Бирюков, который перевел слова песни на украинский. Группа "Naviband" осенью представят песню "Сумне море" в пяти городах Украины – Киеве, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске и Луцке. Выступления коллектива пройдут в рамках европейского акустического тура.