Константин Меладзе поделился мыслями о переменах в группе "ВИА Гра"

Недавно группа "ВИА Гра" в очередной раз обновила свой состав. В коллективе появились новые участницы — 22-летняя Ульяна Синецкая и 26-летняя Ольга Меганская. Таким образом из "старого" состава осталась лишь Эрика Герцег.

Продюсер группы Константин Меладзе в Инстаграм прокомментировал изменения в коллективе.

По словам продюсера, он захотел продлить контракт только с Эрикой Герцег, а с приходом новых солисток в коллективе воцарилась творческая и человеческая атмосфера.

"Когда меня не вдохновляют атмосфера и темпы развития, сложившиеся в том или ином коллективе, я переключаюсь на более перспективные и интересные для себя проекты. В этот раз, по окончании контракта, я предложил продлить его только Эрике Герцег. И уже вижу, что с приходом новых людей: Ольги Меганской и Ульяны Синецкой, в группе сложилась прекрасная человеческая и творческая атмосфера. Я снова полон сил, надежд и вдохновения, и уверен, что мы еще долго будем радовать поклонников новыми произведениями и творческими экспериментами. История группы "ВИА Гра" продолжается!" - говорит продюсер.