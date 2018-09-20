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Константин Меладзе поделился мыслями о переменах в группе "ВИА Гра"

Константин Меладзе
21:40 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: hochu.ua

Новости культуры: Константин Меладзе рассказал, что думает о новом составе группы "ВИА Гра".

Недавно группа "ВИА Гра" в очередной раз обновила свой состав. В коллективе появились новые участницы — 22-летняя Ульяна Синецкая и 26-летняя Ольга Меганская. Таким образом из "старого" состава осталась лишь Эрика Герцег.

Продюсер группы Константин Меладзе в Инстаграм прокомментировал изменения в коллективе.

По словам продюсера, он захотел продлить контракт только с Эрикой Герцег, а с приходом новых солисток в коллективе воцарилась творческая и человеческая атмосфера.

 
 
 
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Константин Меладзе о работе с группой ВИА ГРА: «Когда меня не вдохновляют атмосфера и темпы развития, сложившиеся в том или ином коллективе, я переключаюсь на более перспективные и интересные для себя проекты. В этот раз,по окончании контракта, я предложил продлить его только Эрике Герцег. И уже вижу, что с приходом новых людей: Ольги Меганской и Ульяны Синецкой, в группе сложилась прекрасная человеческая и творческая атмосфера. Я снова полон сил, надежд и вдохновения, и уверен, что мы ещё долго будем радовать поклонников новыми произведениями и творческими экспериментами. История группы ВИА ГРА продолжается!» @erikaherceg @omeganskaya @sinetskayaulyana #ВИАГРА #КонстантинМеладзе #MeladzeMusic

Публикация от MeladzеMusic (@meladzemusic)

 

"Когда меня не вдохновляют атмосфера и темпы развития, сложившиеся в том или ином коллективе, я переключаюсь на более перспективные и интересные для себя проекты. В этот раз, по окончании контракта, я предложил продлить его только Эрике Герцег. И уже вижу, что с приходом новых людей: Ольги Меганской и Ульяны Синецкой, в группе сложилась прекрасная человеческая и творческая атмосфера. Я снова полон сил, надежд и вдохновения, и уверен, что мы еще долго будем радовать поклонников новыми произведениями и творческими экспериментами. История группы "ВИА Гра" продолжается!" - говорит продюсер.

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Новости культуры, Виа Гра, Группа, Замена, Константин Меладзе, Продюсер, Уход из группы, Участницы.
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