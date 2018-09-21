Настя Каменских выпустила новый клип на песню "PELIGROSO" (Видео)

В четверг, 20 сентября, на официальном YouTube-канале Насти Каменских появился новый клип на трек "PELIGROSO". Видеоработу всего за несколько минут успела набрать уже около 11 тысяч просмотров - и количество стремительно растет.

Название нового трека исполнительницы переводится с испанского как "опасный" или "опасная". В принципе, и клип вполне соответсвует названию.

В видео Каменских в соблазнительном платье с глубоким декольте и высоким разрезом на ноге танцует на фоне экзотических растей. Поклонники оставили под записью уже много комментариев, и все уверяют, что новая работа знаменитости очень качественная.

"Господи, как это красиво! Оргазм для ушей", "Это просто шикарно!", "Так красиво поешь на другом языке", "Очень крутой клип", "Нежиданно", "Русский,украинский..теперь английский/испанский..Хмммм Дальше будет песня на французском?)", - написали фанаты.