В Киев приедет солист группы Rammstein Тилль Линдеманн

Солист культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, которого многие считают вероятным отцом второго ребенка Светланы Лободы, посетит Киев.

Отмечается, что Тилль Линдеманн выступит с сольным концертом в рамках своего проекта Lindemann 1 декабря 2018 года на концертной площадке Atlas в Киеве.

Эксклюзивный концерт пройдет в рамках книжно-музыкального тура исполнителя по странам Восточной Европы. Линдеманн также представит свой поэтический сборник Messer.

Напомним, в столице Украины фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн был замечен на Почтовой площади в Киеве 28 июня, в День Конституции. Об этом сообщил в Facebook активист Виталий Белецкий. Музыкант посетил активистов, которые требуют разорвать договор с застройщиком торгового центра и создать на Почтовой площади музей, посвященный найденным здесь старинным артефактам.