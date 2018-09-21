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Sziget 2018: Эд Ширан стал хедлайнером крупнейшего фестиваля

Эд Ширан
15:48 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua

Новости культуры: Sziget – один из крупнейших фестивалей в Европе и мире.

Известный британский музыкант Эд Ширан, который недавно получил орден Британской империи, стал федлайнером одного из крупнейших фестивалей в мире - Sziget.

В этом году фестивалю Sziget исполнилось 26. Недельный фестиваль увидел выступления в качестве хедлайнеров крупнейших мировых артистов – Kendrick Lamar, Gorillaz, Lana Del Rey, Mumford & Sons, Dua Lipa, Kygo и Arctic Monkeys. На Остров приехало более 1000 артистов и перформеров со всего мира, в том числе Stormzy, Shame, Shawn Mendes, Goo Goo Dolls, Slaves и многие другие.

Sziget соединил музыкальную программу с театром, цирком, кабаре, инсталляциями, перформансами и артом для сигетцев более 100 национальностей, которые приехали чтобы вместе пережить "Остров Свободы". Работая над программой на новый 2019-й год Sziget готовится к своему крупнейшего и лучшему году, который когда-либо был.

Отметим, что ироничные истории и мелодии Эда Ширана о любви, потерях и молодости, которые принесли ему многочисленные награды и титул современного поп-короля станут идеальным саундтреком к Love Revolution в августе 2019 года.

Эд Ширан начал свою карьеру, выступая на улицах Лондона и ночуя на диване своего друга. Прошло 10 лет и Ширан продает стадионные туры для тысяч людей во всем мире, выступая с одной гитарой и луп-педалью. Три его альбома и пять синглов стали №1 в Великобритании и именно это узнаваемое сочетание попа, фолка и хип-хопа он привезёт на Главную сцену Sziget в первый день фестиваля 7 августа 2019 года.

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