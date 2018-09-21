Виталий Козловский презентовал новый клип на песню "Літай" (Видео)

Музыкальной новинкой порадовал Виталий Козловский. Украинский артист презентовал новую видеоработу на песню "Літай". Режиссером видео стал Александр Филатович, а героиней - украинская модель Анастасия Субина. Съемки клипа проходили в Херсонской области в огромной солевой пустыне между Лемурийским озером и озером Сиваш. По словам Козловского, там невероятная природа. "Мы с режиссером очень долго выбирали локацию, изначально хотели снимать в Португалии на берегу океана. Но когда я увидел, какое невероятное место есть у нас, в Украине, недалеко от села Григорьевка Херсонской области -решение снимать там клип принял сразу же. Хочется, чтобы о такой красоте на нашей родной земле узнало как можно больше людей".Клип на песню "Літай" передает не только атмосферу украинских красот, но и важный посыл о том, что любовь - безгранична. Это, в первую очередь, доверие, отсутствие условностей и ограничений.