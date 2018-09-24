ONUKA презентовала социальный клип на песню "Strum" (Видео)

Украинская группа ONUKA презентовала клип на композицию Strum. Режиссером видео в жанре поэтического реализма стал Алан Бадоев. Съемки клипа происходили всего в 25 километрах от Киева – в Подгорцах. Именно там находится главная свалка бытовых отходов столицы, которая за десятилетия существования выросла до размеров 27-этажного дома. И даже несмотря на то, что скоро ее закроют, проблема отношения украинцев к бытовому мусору болезненная. Ведь не сортируя его, он едет на свалку, а таких в Украине уже более 40 тысяч. При создании этого клипа много людей собрались воедино, чтобы вся идея была доведена от идейного содержания до реализации. И вместе нам удалось создать легенду о будущем, которое уже пришло, но мы его еще не замечаем. Как на меня, Strum необходимо посмотреть для того, чтобы вспомнить, где и как мы живем. Что каждый из нас делает для того, чтобы наша планета продолжала жить?– замечает режиссер видео Алан Бадоев. В съемках, кроме самой Наты Жижченко, приняли участие 74 актера. Сыграли они роли самих себя – жителей Киева, которые тонут в мусоре. Во второй части видео легко можно узнать центр столицы — Олимпийский и прилегающие улицы. Когда находишься на свалке, четко осознаешь, что к созданию ужасных декораций для клипа мы сами приложили усилия. И что таких "съемочных площадок" в нашей стране тысячи. Мы можем обвинять государство или своих соседей, а можем начать действовать самостоятельно. Нашим видео и инициативой мы не хотим никому упрекнуть. Хотелось бы только, чтобы мы с каждым днем становились лучше и оставили после себя нечто большее, чем горы мусора,– рассказывает лидер группы ONUKA Ната Жижченко. Все средства от монетизации нового клипа на YouTube-канале группы будут перечислены общественной организации "Украина без мусора", которая занимается благоустройством мусоросортировочных станций.