Оля Цибульская выпустила клип на саундтрек к мультфильму "Смолфут" (Видео)

Украинская телеведущая и певица Оля Цибульская презентовала лирический саундтрек "Удивительная жизнь" к американскому комедийному мультфильму "Смолфут". Премьера ленты состоится уже 28 сентября во всех кинотеатрах Украины. Украинская знаменитость отмечает, что с рождением сына начала внимательнее присматриваться к анимационным лентам, поскольку они сильно влияют на детское сознание. Она и решила создать украинский саундтрек для нового мультфильма. "Настоящий гимн для тех, кто любит эту жизнь как я", – прокомментировала премьеру песни "Удивительная жизнь" Оля в своем Instagram. Она также провела розыгрыш пары билетов на премьеру мультфильма "Смолфут".