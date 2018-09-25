Украинская группа Bahroma выпустила новый трек (Видео)

Bahroma — независимая украинская музыкальная группа из города Киев. Участники коллектива выступают на просторах Украины с 2009 года. Дебютировали музыканты в 2011 году с синглом "Надолго", саундпродюсером которого выступил клавишник группы "Океан Ельзи", аранжировщик Милош Елич.

Музыкальные критики считают коллектив "надеждой украинского рока". "Это группа, которой присуще редкое для пост советского пространства качество — интеллигентность", — высказался фронтмен "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. А музыкальный обозреватель Борис Барабанов писал: "Bahroma — это совершенно "наша" вещь. Немного Brainstorm, немного "Океана Ельзи", немного "Мумий Тролля", но при этом и индивидуальная интонация, и молодая искра".

В основном ребята пишут лирические треки, затрагивая при этом тему проблем современного мира. В новой украиноязычной песне "Робот", которую коллектив представил сегодня на своем Youtube-канале, группа призывает людей жить настоящими эмоциями и любить.

"Будущее мне представляется именно таким, каким я описываю его в "Роботе": вместо людей и их чувств – роботы, которые будут интегрированы во все сферы человеческой жизнедеятельности. Человеку больше не нужен человек, так как больше нет чувств, нет ожиданий и надежд, нет любви.

Я призываю молодых прислушиваться к себе и своим желаниям, открывать сердца и любить, ведь это самое прекрасное, что имеет человек. Робот не способен на это, робот не умеет любить", - раскрывает смысл песни солист Роман Бахарев. Отметим, что трек входит в четвертый студийный альбом группы под названием "Дом". Альбом презентовали осенью 2017 года. Пластинка содержит девять совершенно разных по настроению и звучанию композиций.