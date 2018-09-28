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Леди Гага представила новую чувствительную песню (Видео)

Леди Гага
13:45 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости культуры: Всего за день клип собрал более 1,5 миллиона просмотров.

Американская певица Леди Гага и Брэдли Купер записали трогательную песню "Shallow", которая уже успела покорить сеть.

Как известно, Леди Гага сыграла роль певицы Элли в романтическом фильме "Рождение звезды". Партнером эпатажной артистки стал актер Брэдли Купер. По сюжету, робкая Элли влюбляется в кантри-музыканта Джексона Мейна. Со своим бойфрендом она покоряет сцену, поражая американцев своим пением.

Кинолента, которая должна выйти на телеэкраны в начале октября 2018 года, уже приковала внимание киноманов. Сейчас же в сети появился саундтрек к фильму "Рождение звезды", который всего за день покорил сеть.

В клипе появляются кадры из киноленты, которые завораживают романтичностью и нежностью. Кроме этого, поражает и сильный вокал двух артистов. Более 1,5 миллионов пользователей сети просмотрели саундтрек к ожидаемому фильму. Люди не сдерживали своего восторга в комментариях, отметив, что это одна из лучших песен Леди Гаги.

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