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Макс Барских подписал контракт с одной из крупнейших музыкальных компаний

Макс Барских
17:58 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости культуры: Певец получил золотой и платиновый диски за выпуск успешного хита "Сделай громче".

Украинский популярный певец Макс Барских подписал контракт с одной из крупнейших компаний в сфере музыки – Sony Music. Специально для подписания контракта из Германии прилетел президент Sony Music в континентальной Европе Дэниэл Либерберг, который поздравил артиста с началом сотрудничества и вручил Барских золотой и платиновый диски за выпуск суперуспешного хита "Сделай громче".

"Мы давно наблюдаем за Максом Барских и давно хотели начать наше сотрудничество. Мировой тур, количество прослушиваний и продажи его треков на диджитальных сервисах свидетельствуют о том, что география артиста значительно расширилась, а аудитория Макса сконцентрирована не только в странах СНГ, но и в Европе и США. Эти результаты дают уверенность в успехе будущего альбома. Я уже слышала новый материал, и он потрясающий. Мы с нетерпением ждем его выхода", – комментирует Арина Дмитриева, генеральный директор Sony Music в странах СНГ. Sony Music – одна из крупнейших международных компаний, оперирующих в сфере музыки и развлечений. В ростер Sony Music входят такие артисты, как Beyonce, Justin Timberlake, Michael Jackson, Witney Houston, Pharrel Williams и многие другие.

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Все по теме:

Новости культуры, Контракт, Макс Барских, Музыкальная компания, Награда, Певец, Песня, Сделай громче.
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