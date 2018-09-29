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Группа Balaklava Blues запланировала гастроли в украинских городах

Группа Balaklava Blues
10:12 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
ukrinform.ru
Фото: ukrinform.ru

Новости культуры: Канадско-украинская группа Balaklava Blues в октябре приедет в Украину со своей новой программой современной электронной музыки.

Гастроли по стране они начнут с Донетчины и Луганщины - городов Дружковки, Торецка и Попасной. "Впервые мы свою программу представили 21 июня в Торонто, в рамках международного фестиваля Luminato. Затем открывали ею международный фестиваль Latitude в британском Саффолке. Но с самого начала мечтали приехать с ней в Украину. Объедем страну от края до края! Но начнем с Донбасса - Дружковки, Торецка и Попасной, где не раз бывали в начале войны как волонтеры и как музыканты", - рассказала Маша.

По ее словам, в Канаде они представляли свою программу в сопровождении видео о внутреннем мире людей, прошедших через войну. Но для выступления в Украине разработали новый видео-контент, чтобы развлечь людей.

Группа выступит также в Днипре, Киеве, Тернополе, Ивано-Франковске и Львове. В своем "Донбасс дабстеп-туре" будет исполнять современную электронную музыку с элементами хип-хоп и дабстеп, полностью основанную на украинском фольклоре.

Марко Марчик - канадский музыкант украинского происхождения, лидер и основатель группы Lemon Bucket Orkestra. Его жена Маша - украинская певица, солистка групп "Божичи", "Солнцеклеш" и "Куку Шанель". Познакомились в Киеве во время Революции Достоинства.

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