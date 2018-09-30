Канье Уэст придумал себе новое имя

Рэпер Канье Уэст рассказал, что придумал себе новое имя. Об этом он написал в своем Twitter.

"Вы все знали меня как Канье Уэста. Я — YE", — написал он. Такое объявление он сделал перед появлением в шоу "Saturday Night Live".

Внезапное изменение имени может быть связано с выпуском его новой музыки, но также "Ye" — это название альбома, выпущенного 1 июня.

Ранее Канье Уэст у себя в твиттере анонсировал выход нового альбома под названием Yandhi и показал его обложку. Альбом вышел 29 сентября и является продолжением альбома рэпера 2013 года под названием Yeezus.

Если название Yeezus было сложено из имен "Иисус" и "Канье", то имя нового альбома составлено из имен "Канье" и "Ганди" — почему Уэст сравнил себя с индийским политическим деятелем, станет понятно после выхода релиза.