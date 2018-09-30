Селена Гомес после длительной паузы представила поклонникам новую песню
Новости культуры: Вместе с исполнителями Cardi B, Ozuna и DJ Snake певица анонсировала выход композиции на испанском языке Taki Taki.
О выходе нового трека первым известил диджей Снейк (DJ Snake) на своей странице в Instagram. Теперь стало понятно, почему Селена Гомес часто публиковала фотографии с восходящей звездой Cardi B и другими исполнителями.
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Что интересно, хоть Селена Гомес и уведомила своих поклонников несколько дней назад, что покидает социальные сети на неопределенный срок, музыкальный рекламный анонс с новой песней все же появился в ее Instagram-Stories несколько дней назад.
Также известно, что совсем скоро выйдет клип на песню Taki Taki, а его съемки проходили в Лос-Анджелесе и продолжались всего лишь сутки. Относительно музыкального трека, то со дня публикации в YouTube 27 сентября его прослушало более 10 миллионов пользователей.