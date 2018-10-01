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Ушел из жизни французский шансонье

Шарль Азнавур
16:26 Сегодня Телеграф
www.unian.net

Новости культуры: Легендарный шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 года.

В возрасте 94 лет умер французский шансонье, композитор, поэт, писатель Шарль Азнавур. Причина смерти пока не раскрывается.

Журнал Time и телеканал CNN в 1998-м назвали Азнавура лучшим эстрадным исполнителем XX века. Азнавур также снимался в кино.

Азнавур создал примерно 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. Он сыграл в таких лентах, как "Арарат", "Стреляйте в пианиста", "Дьявол и десять заповедей" и "Жестяной барабан".

В 1997 году Азнавур получил премию "Сезар" за заслуги перед кинематографом, а в августе 2017-го — звезду на Аллее славы в Голливуде. С 5 мая 2009 года являлся послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН. Постоянно проживал в Швейцарии.

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