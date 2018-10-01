Опубликовали посмертный клип рэпера XXXTentacion (Видео)

Не так давно в сети появилась общая композиция двух погибших рэперов Lil Peep (который скончаля осенью 2017 из-за передозировки) и XXXTentacion (которого застрелили в июне 2018 во время ограбления) "Falling Down".

Теперь же опубликована еще одна робота покойного рэпера. Песня "Moonlight" XXXTentacion считается одной из самых заметных в творчестве артиста - после его смерти она поднималась до 13 места в еженедельном хит-параде Billboard Hot 100.

По сюжету Джасей Онфрой, который выступал под псевдониомом XXXTentacion, бродит среди людей в лесу под лунным сиянием, однако окружающие его не замечают. За день ролик уже успел набрать более 5 миллионов просмотров.