Сергей Бабкин представил первый украиноязычный альбом

Популярный украинский певец Сергей Бабкин представил свой первый полностью украиноязычный альбом, который получил название "Музасфера". В альбом вошло 13 композиций, среди которых уже известные "Де би я" и "Хто далі йде", саундтрек к фильму "11 дітей з Моршина", а также 10 абсолютно новых композиций.

"Я родился не в украиноязычной семье, но я мечтал выпустить полностью украиноязычный альбом. Поэтому мы продумывали различные варианты, думали над текстом и много меняли. "Музасфера" - это та оболочка, в которой я нахожусь. Это Солнце, а оно является сферой и все живое появилось именно благодаря ему. Меня вдохновляет жизнь, любые изменения, даже то, что мы находимся на этой земле ", - рассказывает о написании пластинки Бабкин.