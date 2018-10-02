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Сергей Бабкин представил первый украиноязычный альбом

Сергей Бабкин
09:15 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: facebook.com

Новости культуры: Украинский певец Сергей Бабкин выпустил первый украиноязычный альбом под названием "Музасфера".

Популярный украинский певец Сергей Бабкин представил свой первый полностью украиноязычный альбом, который получил название "Музасфера". В альбом вошло 13 композиций, среди которых уже известные "Де би я" и "Хто далі йде", саундтрек к фильму "11 дітей з Моршина", а также 10 абсолютно новых композиций.

"Я родился не в украиноязычной семье, но я мечтал выпустить полностью украиноязычный альбом. Поэтому мы продумывали различные варианты, думали над текстом и много меняли. "Музасфера" - это та оболочка, в которой я нахожусь. Это Солнце, а оно является сферой и все живое появилось именно благодаря ему. Меня вдохновляет жизнь, любые изменения, даже то, что мы находимся на этой земле ", - рассказывает о написании пластинки Бабкин.

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Новости культуры, Альбом, Музасфера, Сергей Бабкин, украиноязычный альбом, Украинский певец.
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