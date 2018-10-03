Арсен Мирзоян представил новый захватывающий клип (Видео)

40-летний украинский исполнитель Арсен Мирзоян презентовал философскую видеоработу на свою композицию "1000 раз", от которой поклонники пришли в вострог.

Режиссером нового клипа Арсена Мирзояна стал Олег Борщевский. Отмечается, что исполнитель и постановщик настолько вдохновились работой, что сняли не просто ролик, а короткометражный фильм.

Правда, в сеть картину пока выкладывать не собираются, ведь в ближайшем будущем ленту отправят на несколько независимых украинских и зарубежных кинофестивалей. А новый клип, кстати, был взят за основу фильма.

Стоит отметить, что на днях состоялась закрытая презентация фильма в столичном клубе "Caribbean Club", которую посетили украинские селебрити, такие как Фагот, Олег Собчук (лидер группы SKAI), Соломия Витвитская, Kishe, Алексей Мочанов, Тоня Матвиенко, Анжелика Рудницкая, Мария Бурмака, DJ Tapolsky, группа ADAM и многие другие.

Так, в клипе Арсен копает землю, надеясь найти сокровище. Поиски богатства затягиваются так долго, что в кадре уже появился постаревший Мирзоян, роль которого исполняет пожилой актер. В результате, певец собственноручно закапывает в землю себя старого. Хоть многие поклонники и отметили, что клип вышел достаточно философским, с глубоким замыслом. Однако, некоторых удивила концовка ролика. "Песню слушать и вспоминать человека " в ящике"... не очень", - написал один из пользователей.