День Независимости Украины

Новости Музыки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Новости: В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
Новости: Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Новости: Ученые открыли новый объект за Плутоном
Ученые открыли новый объект за Плутоном
X

Арсен Мирзоян представил новый захватывающий клип (Видео)

Арсен Мирзоян
14:22 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: newformat.info

Новости культуры: Муж Тони Матвиенко представил новый невероятный клип, в котором похоронил себя.

40-летний украинский исполнитель Арсен Мирзоян презентовал философскую видеоработу на свою композицию "1000 раз", от которой поклонники пришли в вострог.

Режиссером нового клипа Арсена Мирзояна стал Олег Борщевский. Отмечается, что исполнитель и постановщик настолько вдохновились работой, что сняли не просто ролик, а короткометражный фильм.

Правда, в сеть картину пока выкладывать не собираются, ведь в ближайшем будущем ленту отправят на несколько независимых украинских и зарубежных кинофестивалей. А новый клип, кстати, был взят за основу фильма.

Стоит отметить, что на днях состоялась закрытая презентация фильма в столичном клубе "Caribbean Club", которую посетили украинские селебрити, такие как Фагот, Олег Собчук (лидер группы SKAI), Соломия Витвитская, Kishe, Алексей Мочанов, Тоня Матвиенко, Анжелика Рудницкая, Мария Бурмака, DJ Tapolsky, группа ADAM и многие другие.

Так, в клипе Арсен копает землю, надеясь найти сокровище. Поиски богатства затягиваются так долго, что в кадре уже появился постаревший Мирзоян, роль которого исполняет пожилой актер. В результате, певец собственноручно закапывает в землю себя старого. Хоть многие поклонники и отметили, что клип вышел достаточно философским, с глубоким замыслом. Однако, некоторых удивила концовка ролика. "Песню слушать и вспоминать человека " в ящике"... не очень", - написал один из пользователей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, 1000 раз, Арсен Мирзоян, Видео, Клип, Муж Тони Матвиенко, Новый клип, Певец, Песня.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Сергей Бабкин представил первый украиноязычный альбом Астронавт NASA в космосе снял клип для канадской рок-группы (Видео) Опубликовали посмертный клип рэпера XXXTentacion (Видео)

Последние новости

Венгрия обещает зеркально ответить на высылку консула из Украины Джонни Депп рассказал, как относился к своей бывшей супруге Эмбер Херд Экстремальные снимки, которые вас взбудоражат (Фото)
Сегодня читают
01 В Одесской области у моря произошел километровый оползень
02 Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
03 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
04 Как Реал сенсационно проиграл ЦСКА (Видео)
05 Супрун отреагировала на решение комитета Рады ее уволить
Новости сегодня
21:30 Трамп отрицает мошенничество его семьи с налогами
21:24 "Похожие, но не похожи": нереально крутой фотопроект о близнецах (Фото)
21:24 Диетологи рассказали, можно ли набрать вес от запаха пищи
21:18 В ВСУ опровергают ложь российского агитпропа об оружии из США
21:11 Тоттенхэм - Барселона: составы команд
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Новости: Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Новости: В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
Новости: Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь