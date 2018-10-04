Анастасия Приходько выпустила новый клип, в который вложила особую историю (Видео)

На официальном YouTube-канале Анастасии Приходько появился новый клип "Саме той". Слова и музыку к песне артистка написала сама. В ролике, который певица посвятила своему супругу, Анастасия рассказала автобиографическую историю.

"История происходила в мои 18 лет. Когда я очень влюбилась в своего мужа. Ну, тогда он еще не был моим мужем. Потом мы разошлись и я понимала, что никогда в жизни я с ним не буду. Я переживала это очень болезненно. Но 10 лет он жил в моем сердце несмотря ни на что", - призналась Приходько.

Анастасия, которая обычно предстает перед публикой в достаточно строгих и сдержанных нарядах, в новом клипе удивила поклонников женственным образом. Кстати, наряд артистка сшила по собственному эскизу еще 10 лет назад.

Роль возлюбленного исполнительницы в видеоработы исполнил музыкант и телеведущий Александр Лирчук. А режиссер клипа стал Юрий DVIZHON, который совместно с Анастасией воплотил ее замысел на экране.

"Почему черно-белое – потому что это как упоминание. Это я помню и все то эмоциональное состояние, оно перенесено в это видео. Поэтому я очень благодарна режиссеру, который полностью согласился работать со мной в тандеме. И работать на одной, как говорят, волны", - рассказала Приходько.