Мадонна готовит новый альбом, который представит в следующем году

60 лет, 13 студийных альбомов – Мадонна по-прежнему держится за статус поп-королевы и не собирается его упускать: в 2019 году певица порадует своих поклонников новым, 14-м по счету альбомом.

Новый альбом Мадонны станет первой за четыре года пластинкой – последним на данный момент является альбом Rebel Heart, выпущенный певицей в 2015 году. Сама Мадонна подтвердила планы, кратко сообщив: "Сейчас я заканчиваю работу над новым альбомом и выпущу его в следующем году".

В последнее время Мадонна сконцентрировалась на развитии собственной линии средств по уходу за кожей, но, несмотря на требующий ее внимания косметический бренд, "не может перестать" записывать новые песни. В комментарии WWD певица отметила: "Да, между всеми сыворотками и спреями я еще и пишу музыку. Не могу же я уйти с основной работы".