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Мадонна готовит новый альбом, который представит в следующем году

Мадонна
18:43 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
popcornnews.ru

Новости культуры: Мадонна готовит поклонникам новый сюрприз-альбом, который выпустит в 2019 году.

60 лет, 13 студийных альбомов – Мадонна по-прежнему держится за статус поп-королевы и не собирается его упускать: в 2019 году певица порадует своих поклонников новым, 14-м по счету альбомом.

Новый альбом Мадонны станет первой за четыре года пластинкой – последним на данный момент является альбом Rebel Heart, выпущенный певицей в 2015 году. Сама Мадонна подтвердила планы, кратко сообщив: "Сейчас я заканчиваю работу над новым альбомом и выпущу его в следующем году".

В последнее время Мадонна сконцентрировалась на развитии собственной линии средств по уходу за кожей, но, несмотря на требующий ее внимания косметический бренд, "не может перестать" записывать новые песни. В комментарии WWD певица отметила: "Да, между всеми сыворотками и спреями я еще и пишу музыку. Не могу же я уйти с основной работы".

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Новости культуры, Альбом, Мадонна, Музыка, Певица, Песни.
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