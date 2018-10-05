Группа ВИА Гра презентовала новую песню впервые после обновления состава (Видео)

Группа "ВИА Гра" выпустила новую песню под названием "Я полюбила монстра". Это первая общая песня обновленного состава, в который вошли Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая. Автором текста и музыки стал Константин Меладзе, соавтором выступила участница коллектива Ольга Меганская.