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Умерла 85-летняя Монсеррат Кабалье - самая известная оперная певица в мире

Умерла 85-летняя Монсеррат Кабалье - самая известная оперная певица в мире

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Монсеррат Кабалье
10:30 Сегодня Телеграф
znaj.ua

Новости культуры: Любителям рок-музыки известна по совместному альбому с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри.

Сегодня, 6 октября, в Барселоне, Испания умерла культовая оперная певица Монсеррат Кабалье.  Певица прославилась, в первую очередь, своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти. Огромный репертуар (88 ролей), около 800 камерных произведений. За весь период карьеры исполняла самые разнообразные партии — от Памины до Изольды, от Донны Эльвиры до Турандот.

Любителям рок-музыки известна по совместному альбому с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри — Barcelona (1988). Заглавная песня, посвящённая родному городу Кабалье — Барселоне, стала одной из двух официальных песен летних Олимпийских игр 1992 года, проходивших в столице Каталонии. В 1997 году совместно с швейцарской рок-группой Gotthard была записана рок-баллада "One Life One Soul".

Биография

Мария да Монсаррат Бибиана Кунсапсьо Кабалье-и-Фолк (кат. Maria de Montserrat Viviana Concepció Caballé i Folc), известная, как Монсеррат Кабалье, 12 апреля 1933, Барселона) - испанская и каталонский оперная певица (сопрано).

Одно из немногих произведений Кабалье в рок-музыке - совместный альбом с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри - "Barcelona" (1988). Заглавная песня, посвященная родному городу Кабалье, - Барселоне, стала официальной песней Летних Олимпийских игр - 1992.

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