Во Львове начался масштабный музыкальный фестиваль

"В рамках популярной музыкальной импрезы прозвучат три оркестровых концерта, на которых исполнят знаковые произведения Мирослава Скорика. И каждый из них будет уникальным по-своему. В частности, 6 октября, прозвучит Партита № 2, которая во Львове не исполнялась уже 40 лет. Дирижировать оркестром будет давний друг филармонии - швейцарский дирижер Симон Камартин", - отметил директор филармонии Владимир Сивохип.

Особый формат фестивального события реализует "Ночь Контрастов" 20 октября, которая объединит в один марафон 9 часов современной музыки. А вот 15 октября в рамках «Контрастов» будут проходить VII Международные мастер-классы новой музыки COURSE. New generation, которые уже несколько лет организует Львовская филармония в партнерстве совместно с Гете-Институтом в Украине. Эти мастер-классы соберут во Львове молодых композиторов из Германии, Австрии, Польши, Турции и Украины.

13 октября выступит The USAFE Band - оркестр военно-воздушных сил США в Европе. Выступать он будет в стиле сегодняшней джазовой сцены Нью-Йорк. Программа, в частности, отличается оригинальной музыкой, написанной специально для фестиваля "Контрасты". В программе фестиваля - авторский вечер Владимира Зубицкого, во время которого зрители услышат сочетание струнного оркестра и аккордеона.

Как отметили в филармонии, "Контрасты" имеют новый хронологический формат - события сосредоточены вокруг трех фестивальных уикендов. В эти дни меломаны смогут посетить камерные вечера и Ночь Контрастов с электронным звучанием, импровизацией и премьерами произведений молодых композиторов. 27 октября "Контрасты" принимают главную вечеринку LVIV FASHION WEEK в рамках Программы украинских парфюмеров.