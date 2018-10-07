Группа Bahroma выпустила новый клип с глубоким смыслом (Видео)

Украинская музыкальная группа Bahroma презентовала новую видеоработу на композицию "Искрами". Участники в ролике затронули всеобщую проблему, с которой сталкивался каждый. Участники коллектива перезентовали новую черно-белую видеоработу в доме Михаила Булгакова на Андреевском спуске. Место музыканты выбрали не просто так. "Мы пригласили представителей СМИ именно в дом Булгакова, чтобы наилучшим образом передать атмосферу видеоклипа и те чувства, которыми был пропитан альбом «Дом» – романтика и мистика", - рассказали ребята. В новом клипе музыканты затронули социальную проблему. Видео основано на философии, что в каждом взрослом человеке живет ребенок. И ежедневно внутри нас идет жесткая борьба. "Мы часто усложняем себе жизнь, создавая проблемы из ничего. Придумываем то, чего не существует на самом деле. Иногда нужно давать волю своему внутреннему ребёнку, который наверняка знает, что здесь и сейчас – это самое ценное. Это и есть жизнь!" – рассказывает фронтмен группы Рома Бахарев. Поклонники уже успели оценить новую работу группы. Несмотря на то, что клип вышел достаточно мрачным, фанатам очень понравилось: "Величезна ідея і глибокий сенс", "Мрачно, но мне понравилось", "До мурашек", "Мрачно, но при этом интересно".