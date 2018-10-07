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Известный украинский певец отличился забавной выходкой на концерте

Pianoбой
19:40 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости культуры: Украинский певец Дмитрий Шуров, известный как Pianoбой, рассказал поклонникам, какой забавный случай произошел с ним на концерте в Черновцах.

Невероятная атмосфера и пение в унисон с сотнями сторонников – это не единственное, чем запомнится выступление Дмитрия Шурова в Черновцах, которое состоялось 6 октября. Курьезную ситуацию, которая произошла во время концерта, еще долго будет вспоминать Pianoбой.

По словам артиста, в порыве эмоций он прыгнул со сцены к своим поклонникам. Люди в восторге поддержали его. Но вот вернуться обратно на сцену Дмитрию Шурову не так легко далось.

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"Произошел забавный эпизод – когда прыгнул к людям незапланированно (сцена очень высокая, зашитая и не предполагала возможности залезть) – поздоровался и попросил местных охранников подсадить, они ответили, что им "нельзя, служба". Я говорю: "Ну ладно, вы что, концерт же же продолжается. Закиньте меня обратно". А они мне: "Нельзя", – отметил Дмитрий Шуров.

В течение нескольких секунд Pianoбой пытался найти выход на сцену. Поняв, что другого выбора у него нет, певец посреди концерта самостоятельно начал карабкаться.

"Карабкаюсь сам, как Брюс Ли, а сестра тянула. Пожалуй, смешно выглядело со стороны", – добавил Pianoбой.

 Артист добавил видео, на котором видно, как он спрыгнул со сцены к поклонникам и поздоровался с ними. Курьезного момента возвращения на сцену пока не опубликовали в сети.

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Новости культуры, Pianoboy, Дмитрий Шуров, Концерт, Курьез, Певец, Сцена, Черновцы.
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