Известный украинский певец отличился забавной выходкой на концерте

Невероятная атмосфера и пение в унисон с сотнями сторонников – это не единственное, чем запомнится выступление Дмитрия Шурова в Черновцах, которое состоялось 6 октября. Курьезную ситуацию, которая произошла во время концерта, еще долго будет вспоминать Pianoбой.

По словам артиста, в порыве эмоций он прыгнул со сцены к своим поклонникам. Люди в восторге поддержали его. Но вот вернуться обратно на сцену Дмитрию Шурову не так легко далось.

"Произошел забавный эпизод – когда прыгнул к людям незапланированно (сцена очень высокая, зашитая и не предполагала возможности залезть) – поздоровался и попросил местных охранников подсадить, они ответили, что им "нельзя, служба". Я говорю: "Ну ладно, вы что, концерт же же продолжается. Закиньте меня обратно". А они мне: "Нельзя", – отметил Дмитрий Шуров.

В течение нескольких секунд Pianoбой пытался найти выход на сцену. Поняв, что другого выбора у него нет, певец посреди концерта самостоятельно начал карабкаться.

"Карабкаюсь сам, как Брюс Ли, а сестра тянула. Пожалуй, смешно выглядело со стороны", – добавил Pianoбой.

Артист добавил видео, на котором видно, как он спрыгнул со сцены к поклонникам и поздоровался с ними. Курьезного момента возвращения на сцену пока не опубликовали в сети.