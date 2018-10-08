Сегодня в Барселоне состоятся похороны Монсеррат Кабалье

Оперная певица Монсеррат Кабалье будет похоронена на кладбище Сант Андреу в Барселоне, где покоятся ее родители. Похороны пройдут сегодня, 8 октября, в Барселоне. Церемония должна начаться в 12:00 по местному времени в центре погребальных ритуалов в каталонской столице.

Попрощаться с оперной дивой придут многочисленные политики, артисты и деятели искусств. О своем намерении посетить церемонию прощания с Монсеррат Кабалье заявили Педро Санчес, председатель правительства, а также Ким Торра, каталонский лидер.Стоит отметить, что еще в воскресенье, 7 октября, центр погребальных ритуалов был открыт для всех желающих, кто хотел попрощаться с Кабалье.

Монсеррат Кабалье родилась в простой бедной семье. В юности подрабатывала швеей, чтобы оплатить уроки музыки. Певица известна своей техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. Поворотным событием в жизни артистки стала главная партия в опере "Лукреция Борджиа". Публика устроила певице 20-минутную овацию.

Позже были выступления в самых известных оперных театрах мира. Вместе с лидером группы Queen Фредди Меркьюри Кабалье записала композицию Barselona, которая стала гимном летних Олимпийских игр, проходивших в столице Каталонии. Певица активно занималась благотворительностью и создала фонд помощи больным детям под эгидой ЮНЕСКО.

Напомним, Монсеррат Кабалье скончалась в субботу, 6 октября на 86-году жизни. Немногим ранее она была госпитализирована в одну из клиник Барселоны. Причиной госпитализации стало воспаление мочевого пузыря, которое удалось купировать без оперативного вмешательства.