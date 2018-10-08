Детское Евровидение 2018: представлено официальное видео представительницы Украины (Видео)

Национальная общественная телерадиокомпания представила официальное видео представительницы Украины на детском Евровидении Дарины Красновецкой на песню "Say Love". "Для видео мне сделали хорошую прическу и сшили яркий костюм, а еще придумали очень крутой рупор, который специально покрасили в красный цвет! Рупор подчеркивает идею песни, он помогает мне призывать людей со всего мира отказаться от войны и объединиться ради большого и светлого чувства любви. Я очень надеюсь, что людям понравится мое видео ", - рассказала юная певица. Премьера видеоклипа состоялась в понедельник 8 октября. Напомним, в этом году на детском Евровидении-2018 Украину будет представлять 11-летняя винничанка Дарина Красновецкая. Девочка занимается вокалом более 5 лет, в ее профессиональной карьере есть две победы на фестивале "Черноморские игры". Детское Евровидение состоится 25 ноября 2018 года в Минске (Беларусь).