Умер известный музыкант британской группы "LFO" Девин Лима

Новости культуры: Девин Лима входил в состав популярной в 1990-е группы LFO, а также снимался в кино.

После длительной болезни умер известный британский поп-певец Девин Лима. В 2017 году артисту диагностировали рак надпочечников четвертой стадии. Девин Лима несколько месяцев боролся с болезнью и перенес две операции, однако рак не отступил.

Отметим, что Лима входил в состав популярной в 1990-е группы LFO, а также снимался в кино. В последние годы он выступал в тандеме с Брэдом Фишетти. О том, что Лима болен раком, он признался поклонником еще в прошлом году. Он также выразил слова благодарности за поддержку.

Группа LFO наиболее известна благодаря хиту Summer Girls, который был выпущен музыкантами в 1999 году.