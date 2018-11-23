Эд Ширан пообещал следующий альбом не раньше конца 2020 года

Новости культуры: Не стоит рассчитывать, что Эд Ширан вскоре порадует нас очередным хитом а-ля Shape of You: музыкант заявил, что следующего альбома его поклонникам придется ждать аж до 2020 года (предыдущий, Divide, напомним, Ширан выпустил в 2017 году).

Не так давно Эд Ширан сочетался браком со своей девушкой, но толком отпраздновать свадьбу так и не смог. Музыкант сейчас находится в мировом гастрольном турне в поддержку альбома Divide, так что времени у него нет не то что на запись новой музыки – на свою жизнь вообще. Не удивительно, что после окончания гастрольного тура Эд собирается взять продолжительную паузу и как следует отдохнуть.

В интервью BBC Radio 2 Ширан рассказал, что тур продлится до сентября следующего, 2019 года, а затем музыкант планирует "блэкаут" минимум на год - так что следующий альбом выпустит не раньше конца 2020 года.

Впрочем, совсем уж молчания от Ширана его поклонникам ждать не стоит: "У меня выйдут кое-какие вещи, не знаю, можно ли называть их альбомами, но кое-что выйдет. А вот следующий "альбом" - альбом будет еще нескоро".