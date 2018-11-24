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"Х-фактор" 9 сезон: чего ожидать от первого прямого эфира шоу

&quot;Х-фактор&quot; 9 сезон: чего ожидать от первого прямого эфира шоу
16:09 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф obozrevatel.com Фото: Instagram

Новости культуры: Сегодня, 24 ноября на канале СТБ выйдет первый прямой эфир шоу "Х-фактор".

В субботу, 24 ноября, на телеканале СТБ начнутся прямые эфиры вокального шоу "Х-фактор- 9". Темой первого из них станут песни о любви.

По словам создателей шоу, зрителей ждут нововведения. Так, смена правил касается выбывания участников в прямых эфирах. Теперь после выступления всех участников и зрительского голосования, в номинации окажутся сразу три претендента на вылет. После исполнения "песни за жизнь", только одного из них смогут "спасти" судьи, а двум остальным придется отправиться домой.

Кроме того, на голосование поклонникам дадут не час времени, как это было раньше, а выделят для этого всего лишь рекламный блок. Также на "Х-фактор-9" исчезнет традиционный часовой перерыв.

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Напомним, кто попал в команды к каждому из "звездных" судей. 

Эти ребята впервые выйдут на сцену "Х-фактор-9", поэтому очень нуждаются в зрительской поддержке.

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