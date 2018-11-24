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Воскресенье, 25.11.2018

Группа DZIDZIO представила клип на трек "Моя любов" (Видео)

Группа DZIDZIO во главе с фронтменом Михаилом Хомой (Дзидзьо), который рассказал о ДТП на съемках фильма "DZIDZIO Перший раз", представила новый клип. Состоялась премьера видео на романтическую композицию "Моя любов". В видео на песню, которая стала саундтреком к фильму "DZIDZIO Перший раз", Хома появляется в образе ангела. Он словно амур сводит главных героев картины – Михаила и Квитку, которые, в итоге, влюбляются друг в друга. "В песню и клип по имени "Моя любов" я вложил большие чувства. Откройте свое сердце и только с искренними намерениями в нем заживет любовь. Эта песня для людей, чтобы они за всеми проблемами и обидами, которые окружают их в жизни, вспомнили себе, что есть любовь", – прокомментировал роботу Дзидзьо. Отметим что автором слов и музыки трека стала сам Михаил Хома, режиссером видео – Инна Грабар. Фанаты остались под впечатлением от клипа DZIDZIO. "От этого видео у меня мурашки по коже и слезы наворачиваются", "Такая классная и романтическая песня. Я своей девушке сделал предложение во время ее прослушивания", "Как же много в тебе любви", "Спасибо Дзидзьо. Ты мне наполнил мой роман с девушкой, которая не слышала. Но нам хватало взгляда, чтобы понять друг друга", – оставляют фаны комментарии под видео.
segodnya.ua
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Премьера, Клип, Песня, DZIDZIO, Михаил Хома, моя любовь.
17:12 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф
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