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Понедельник, 26.11.2018

Бывшая участница "ВИА Гры" выпустила новый клип на трек "Хочешь" (Видео)

Экс-"ВИА Гра", певица Альбина Джанабаева, за которую Валерий Меладзе заступился перед хейтерами, выпустила новый клип. Артистка представила видео на песню "Хочешь". В драматическом клипе, режиссером которого стала Ольга Соколова, Джанабаева появляется сама. Сначала исполнительница предстает мокрой в воде, после чего "раздваивается" и начинает танцевать. "Каждый из нас переживал разлуку, расставание, потери... Вы помните свои чувства? Что происходит с нами? Мы теряем целостность, нам хочется разорваться на части от безысходности, раздвоиться, растроиться, и мы ищем выходы, ищем себя, выбирая новые роли... Но каждый из нас имеет сердце. А сердце хочет счастья и любви. Песня "Хочешь" – передала все эти переживания", – говорится в описании под видео. Интересно, что у режиссера клипа Ольги Соколовой за спиной работа с такими всемирно известными артистами, как Фарелл Уильямс, Сиа, Kygo и многими другими.
segodnya.ua
Фото: Instagram
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Клип, Виа Гра, Песня, Альбина Джанабаева, Хочеш.
17:33 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф
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