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День рождения Тины Тернер: самые известные хиты американской певицы (Видео)

День рождения Тины Тернер: самые известные хиты американской певицы (Видео)
19:53 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф 24tv.ua

Новости культуры: 26 ноября Тина Тернер отмечает день рождения.

В понедельник, 26 ноября, знаменитой американской певице и автору песен исполняется 79 лет. Предлагаем послушать подборку самых популярных хитов Тины Тернер.

Тина Тернер – американская певица, которая отказалась от своего гражданства и приняла гражданство Швейцарии, сдав экзамен по истории страны и немецкому языку.

Исполнительница начинала карьеру в церковных хорах, но судьбоносной встречей для ее певческого пути стало знакомство с блюзовым музыкантом Айком Тернером. Он стал первым ее мужчиной. Долгое время они выступали вместе как дуэт, который назывался Ike & Tina Turner. Однако в 1976 пара распалась и Тина сбежала от законного мужа из-за его злоупотребления наркотиками. После того наступил пик популярности американки как сольной исполнительницы.

Топ-5 хитов Тины Тернер

1. Tina Terner – Simply The Best

2. Tina Turner – What's Love Got To Do With It

3. Tina Turner – Proud Mary

4. Tina Turner - Private Dancer

5. Tina Turner - I Don't Wanna Lose You

 Тина Тернер - одна из величайших певиц современности, которая своим драйвом, сильнейшим вокалом и энергичными танцами на своем примере вырастила не одно поколение артистов.

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