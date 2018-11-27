Скачать
Вторник, 27.11.2018

TamerlanAlena представили новый трек (Видео)

Дуэт TamerlanAlena совместно со всемирно известным израильским ди-джеем Zvika Brand, который является автором суперхита "Potahat Tik", представили мировую премьеру танцевального сингла "Выходной". Идея совместного трека с ТОПовым Dj, музыка которого играет во всех модных клубах мира, пришла артистам во время их гастрольного тура в Израиле. "Мы познакомились с Zvika Brand совершенно случайно во время нашего визита с концертом в Тель-Авив в рамках израильского тура. Конечно, заочно знали Цвика - его трек "Potahat Tik" - это просто бомба, он взорвал танцевальные площадки по всему миру. Во время первого знакомства сразу же решили записать совместный сингл. Такой, чтобы качал танцполы, песню "выходного дня"! , — рассказали TamerlanAlena. Автором музыки стал творческий тандем Zvika Brand&amp;242, слова к мелодии писали сами артисты — TamerlanAlena. Работа над песней проходила дистанционно: дуэт записывался на студии в Киеве, пока Zvika Brand&amp;242 создавали музыку в Израиле. "Над песней "Выходной" мы работали достаточно долго, искали нужное звучание. Сами получили огромное удовольствие от этого сотрудничества! Круто, когда в творчестве тебя понимают с полуслова, как сложилось у нас с TamerlanAlena! Хотим, чтобы каждый, кто слушает нашу песню, отрывался по полной! Чтобы она стала настоящим гимном всех танцполов!", - поделился Zvika Brand. Мировая премьера сингла "Выходной" состоялась на радио-станциях Украины. Вслед сингл будет представлен на родине Zvika Brand, в Израиле, а затем в других странах Европы.
Хочу
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Премьера, Новая песня, Выходной, TamerlanAlena, Zvika Brand, танцевальный сингл.
12:15 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь