TamerlanAlena представили новый трек (Видео)

Дуэт TamerlanAlena совместно со всемирно известным израильским ди-джеем Zvika Brand, который является автором суперхита "Potahat Tik", представили мировую премьеру танцевального сингла "Выходной". Идея совместного трека с ТОПовым Dj, музыка которого играет во всех модных клубах мира, пришла артистам во время их гастрольного тура в Израиле. "Мы познакомились с Zvika Brand совершенно случайно во время нашего визита с концертом в Тель-Авив в рамках израильского тура. Конечно, заочно знали Цвика - его трек "Potahat Tik" - это просто бомба, он взорвал танцевальные площадки по всему миру. Во время первого знакомства сразу же решили записать совместный сингл. Такой, чтобы качал танцполы, песню "выходного дня"! , — рассказали TamerlanAlena. Автором музыки стал творческий тандем Zvika Brand&242, слова к мелодии писали сами артисты — TamerlanAlena. Работа над песней проходила дистанционно: дуэт записывался на студии в Киеве, пока Zvika Brand&242 создавали музыку в Израиле. "Над песней "Выходной" мы работали достаточно долго, искали нужное звучание. Сами получили огромное удовольствие от этого сотрудничества! Круто, когда в творчестве тебя понимают с полуслова, как сложилось у нас с TamerlanAlena! Хотим, чтобы каждый, кто слушает нашу песню, отрывался по полной! Чтобы она стала настоящим гимном всех танцполов!", - поделился Zvika Brand. Мировая премьера сингла "Выходной" состоялась на радио-станциях Украины. Вслед сингл будет представлен на родине Zvika Brand, в Израиле, а затем в других странах Европы.