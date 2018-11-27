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Эд Ширан намекнул на возможную коллаборацию с BTS

Эд Ширан намекнул на возможную коллаборацию с BTS
22:12 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости культуры: Исполнитель намекнул на возможное сотрудничество с бойз-бэндом на шоу UK Show Heatworld.

Мега популярный корейский бойз-бэнд BTS успел поработать с хип-хоп исполнительницей Никки Минаж и диджеем Стивом Аоки. Теперь настала очередь для коллаборации с британским певцом Эдом Шираном. 

27-летний певец зачитал одно из сообщений поклонников в Twitter, в котором фанат надеялся когда-нибудь увидеть коллаборацию Эда Ширана и BTS. Певец на это ответил, что совсем не против такого сотрудничества, и поддразнил поклонников: "Вообще-то я написал песню, с которой они могли бы поработать. Но не знаю, как там будет дальше".

Услышав такой ответ, фанаты пришли в восторг и, конечно, с нетерпением ждут результаты совместной работы звезд. Ширан не первый раз упоминает о группе BTS: в августе он поздравил ребят с новым альбомом Love Yourself: Answer, который, по его словам, получился очень классным.

Пока не ясно, были ли слова Ширана просто предположением или же намеком на будущий совместный трек. И у певца, и группы выдался плодотворный год, и на следующий год планы не менее грандиозные. BTS сейчас находятся в третьем мировом турне в поддержку нового альбома, которое закончится лишь в следующем году. А Эд Ширан в рамках своего тура в июле 2019 года впервые приедет с концертом в Россию.

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Все по теме:

Музыка, Эд Ширан, Совместный проект, Певец, Бойз-бенд, BTS, UK Show Heatworld.
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