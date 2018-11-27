Скачать
Вторник, 27.11.2018
Порошенко: Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ
Порошенко: Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ
В Украине еще один банк признали банкротом
В Украине еще один банк признали банкротом
Хоффенхайм - Шахтер: онлайн трансляция матча
Хоффенхайм - Шахтер: онлайн трансляция матча
Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому
Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому

В Украине выступит легенда электронной музыки из Франции

В Украине выступит легенда электронной музыки из Франции
19:17 Сегодня Телеграф obozrevatel.com Фото: из открытых источников

Новости культуры: В декабре стартует мировой тур Didier Marouani&Space, посвящённый 40-летнему юбилею группы.

Эта история началась 40 лет назад. На музыкальном олимпе зажглась звезда Дидье Маруани — родоначальника целого направления в мировой музыкальной индустрии. И этот "Magic fly" длится по сей день.

Именно Киев станет городом, который откроет это масштабное концертное путешествие. Невероятное шоу состоится 10 декабря во дворце "Украина", а уже через сутки, 12 декабря, все поклонники музыки будут встречать легендарного музыканта в Харькове, в Национальном театре оперы и балета.

Это будет не просто праздник музыки, но и головокружительное световое лазерное шоу, которое было специально разработано и воплощено лучшими европейскими специалистами. Всемирно известные мелодии "Ballad for space lovers", "Symphony", "Magic Fly" вместе с новыми произведениями прозвучат в современной интерпретации, на глазах у публики обретая новую жизнь и новое дыхание.

Настоящей изюминкой шоу станет выступление одного из топовых украинских артистов, который исполнит две эксклюзивных композиции, созданные специально для этого шоу.

История Didier Marouani — это история простого парня родом из Монако, который однажды поверил в себя и свою мечту. История группы SPACE — это магический полёт, который начался четыре десятка лет тому назад для того, чтобы никогда не закончиться.

Эта история достойна того, чтобы стать книгой. И она уже написана — украинским автором. "Сорок лет магического полёта" — именно так называется книга украинской писательницы Юлии Ляшук, презентация которой состоится 9 декабря. Это издание — прекрасный подарок не только композитору и музыканту, но и поклонникам музыки во всём мире.

До встречи 10 декабря в Национальном дворце "Украина" и 12 декабря в Национальном театре оперы и балета в Харькове.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Концерт, Украина, Музыка, Музыкант, 12 декабря, Дидье Маруани, Didier Marouani&amp;Space.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине ввели военное положение: названы области
02 Маникюр по знаку Зодиака: модные идеи дизайна ногтей (Фото)
03 Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
04 Невозможно сдержать смех: забавная подборка безнадежно запоротых свадебных снимков
05 Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Подконтрольный РФ &quot;суд&quot; арестовал 12 украинских моряков
Подконтрольный РФ "суд" арестовал 12 украинских моряков
Снегопады, шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды
Шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды
Перерасчет пенсий: Когда состоится первый этап
Перерасчет пенсий: Когда состоится первый этап
Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол в день своей свадьбы
Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол в день своей свадьбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь