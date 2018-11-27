В Украине выступит легенда электронной музыки из Франции

Новости культуры: В декабре стартует мировой тур Didier Marouani&Space, посвящённый 40-летнему юбилею группы.

Эта история началась 40 лет назад. На музыкальном олимпе зажглась звезда Дидье Маруани — родоначальника целого направления в мировой музыкальной индустрии. И этот "Magic fly" длится по сей день.

Именно Киев станет городом, который откроет это масштабное концертное путешествие. Невероятное шоу состоится 10 декабря во дворце "Украина", а уже через сутки, 12 декабря, все поклонники музыки будут встречать легендарного музыканта в Харькове, в Национальном театре оперы и балета.

Это будет не просто праздник музыки, но и головокружительное световое лазерное шоу, которое было специально разработано и воплощено лучшими европейскими специалистами. Всемирно известные мелодии "Ballad for space lovers", "Symphony", "Magic Fly" вместе с новыми произведениями прозвучат в современной интерпретации, на глазах у публики обретая новую жизнь и новое дыхание.

Настоящей изюминкой шоу станет выступление одного из топовых украинских артистов, который исполнит две эксклюзивных композиции, созданные специально для этого шоу.

История Didier Marouani — это история простого парня родом из Монако, который однажды поверил в себя и свою мечту. История группы SPACE — это магический полёт, который начался четыре десятка лет тому назад для того, чтобы никогда не закончиться.

Эта история достойна того, чтобы стать книгой. И она уже написана — украинским автором. "Сорок лет магического полёта" — именно так называется книга украинской писательницы Юлии Ляшук, презентация которой состоится 9 декабря. Это издание — прекрасный подарок не только композитору и музыканту, но и поклонникам музыки во всём мире.

До встречи 10 декабря в Национальном дворце "Украина" и 12 декабря в Национальном театре оперы и балета в Харькове.