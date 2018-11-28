Новости культуры: Песня получила название "Твій на 100%".

Украинская группа "Бумбокс" представила новую песню, которая получила название "Твій на 100%". Как отмечают музыканты на своей странице на Facebook, композиция – второй сингл из нового альбома коллектива, который получил название "Таємний Код".

"Это на 100% реальная история. Песня, на которую вдохновила меня встреча с одной из слушательниц, которая просто мне вывалила свою историю, а я эту историю отдал вам. Эта песня была написана быстро, за один перелет, может поэтому она такая драйвовая", - рассказал солист группы Андрей Хлывнюк.

Отмечается также, что группа продолжит работу над новым альбомом на студиях Киева и Берлина. Также в "Таємний Код" войдет выпущенная летом композиция Тримай мене, записанная с группой Саши Чемерова The Gitas.