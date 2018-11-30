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На концерте Макса Барских случился неприятный инцидент

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На концерте Макса Барских случился неприятный инцидент
11:59 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Многие поклонники Барских остались недовольны организацией концерта.

Вчера, 29 ноября, в Международном выставочном центре в Киеве прошел концерт популярного украинского исполнителя Макса Барских. Несмотря на то, что артист со своей командой долго готовились к масштабному шоу "Семь", все прошло не так гладко, как хотелось.

 
 
 
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#максбарских #берега #мвцкиев

Публикация от Mari (@masha__bokoch)

Концерт задержали на два часа, всем, кто пришел послушать любимого артиста в живую пришлось стоять на морозе возе МВЦ. После начала концерта произошел неожиданный "сюрприз": неизвестные обрезали провода, из-за которых полностью пропал звук. Макс ушел со сцены и концерт перенесли еще на полчаса.

На страничках в соцсетях представителей артиста появились такие сообщения:

Несмотря на попытки неизвестных сорвать концерт, неполадки удалось устранить. Продюсер артиста Алана Бадоев со сцены обратился к тем, кто обрезал провода: "Человек, который сделал это, сдохни от своей немощности!".

В комментариях в Instagram артиста поклонники Барских жаловались на ужасную организацию и на то, что долго пришлось ждать на улице. Кроме этого многие жаловались на то, что из-за "огромной давки", платного гардероба и других неприятных моментов пропало желание присутствовать на самом концерте:

Некоторые поклонники отметили, что если бы многие пришли заранее, то давки можно было бы и избежать:

Истинные поклонники Макса отметили, что артист не отвечает за организацию концерта. Многие похвалили и поддержали Барских за то, что тот не растерялся и продолжил выступать несмотря ни на что. В комментариях фанаты оставили сотни положительных отзывов о выступлении Макса и его профессионализме.

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Концерт, Инцидент, Макс Барских, Певец, Выступления, Провода.
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