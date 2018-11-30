Майли Сайрус презентовала клип, который снимали в Киеве (Видео)

Американская певица Майли Сайрус представила тот самый клип, который в концерт октября снимала в Киеве. Увидело свет видео на песню Nothing Breaks Like a Heart, записанную Майли вместе с британским диджеем Марком Ронсоном. В работе исполнительница предстает в блестящем мини-платье с откровенным декольте и едет за рулем. Действие происходит на Дарницком мосту в Киеве. Кадры на мосту чередуются с кадрами, снятыми в стрипклубе. По замыслу режиссера певица на протяжении всего клипа из машины не выходит, а вкруг нее разворачиваются действия. Артистку преследует полиция, как опасную преступницу, за ней следят журналисты и пытаются понять, куда же звезда направляется.