M1 Music Awards 2018: полный список номинантов музыкальной премии

Новости культуры: Уже сегодня, 1 декабря, в Дворце Спорта в Киеве состоится церемония награждения M1 Music Awards.

Лучшие звезды украинского шоу-бизнеса поборются за самую желанную награду в музыкальной премии по версии телеканала М1.

1 декабря в 18:00 во Дворце Спорта в Киеве состоится главная музыкальная премия Украины "M1 Music Awards. 4 Seasons". Четвертое по счету ежегодное событие соберет в одном зале лучших представителей музыкальной индустрии. Кроме вручения наград, на главной сцене выступят такие звезды как Тина Кароль, "Время и Стекло", Монатик, NK | Настя Каменских, Alyosha, ALEKSEEV, The Hardkiss, Michelle Andrade, Ирина Билык, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульская, KAZKA, Александр Пономарев и "Антитела".

Главным продюсером музыкальной премии стала украинская певица и четырехкратная обладательница "М1 Music Awards" Тина Кароль. Список номинантов объявлен на официальной странице M1 в Facebook.

Список номинантов M1 Music Awards 2018:

Номинация "Прорыв года":

– KAZKA

– MARUV

– NIKITA LOMAKIN

Номинация "Хит года":

– NK | Настя Каменских — "Тримай" (Lyric Video)

– Antytila / Антитела — "TDME"

– KAZKA — "Плакала"

Номинация "Проект года":

– All stars MOZGI Ent. — Промінь (Lyric Video)

– MONATIK & Надя Дорофеева — "Глубоко…"

– Потап & Олег Винник — "Найкращий день"

Номинация "Dance Parade":

–MONATIK & Надя Дорофеева — "Глубоко…"

– Время и Стекло — "Тролль"

– MARUV & BOOSIN — Drunk Groove

Номинация "Группа года":

– Время и Стекло

– MOZGI

– НЕАНГЕЛЫ

Номинация "Золотой граммофон":

– Олег Винник — "Ты в курсе" (Lyric Video)

– NK | Настя Каменских — "Тримай" (Lyric Video)

– Michelle Andrade — Musica

Номинация "Альтернатива":

– THE HARDKISS

– MARUV

– БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Номинация "Червона рута":

– NK | Настя Каменських — "Тримай" (Lyric Video)

– Оля Цибульская — "Сукня біла"

– Oleksandr Ponomaryov (Александр Пономарев) — "Найкраща

Номинация "Певец года":

– ALEKSEEV

– Олег Винник

– MONATIK

Номинация ️"Певица года":

– NK | Настя Каменских

– Тина Кароль

– Оля Полякова

Номинация️ "Клип года":

– NK | Настя Каменских — "#этомояночь"

– Время и Стекло — "Тролль"

– MONATIK & Надя Дорофеева — "Глубоко…"