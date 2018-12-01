M1 Music Awards 2018: полный список номинантов музыкальной премии

Лучшие звезды украинского шоу-бизнеса поборются за самую желанную награду в музыкальной премии по версии телеканала М1.
1 декабря в 18:00 во Дворце Спорта в Киеве состоится главная музыкальная премия Украины "M1 Music Awards. 4 Seasons". Четвертое по счету ежегодное событие соберет в одном зале лучших представителей музыкальной индустрии. Кроме вручения наград, на главной сцене выступят такие звезды как Тина Кароль, "Время и Стекло", Монатик, NK | Настя Каменских, Alyosha, ALEKSEEV, The Hardkiss, Michelle Andrade, Ирина Билык, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульская, KAZKA, Александр Пономарев и "Антитела".
Главным продюсером музыкальной премии стала украинская певица и четырехкратная обладательница "М1 Music Awards" Тина Кароль. Список номинантов объявлен на официальной странице M1 в Facebook.
Список номинантов M1 Music Awards 2018:
Номинация "Прорыв года":
– KAZKA
– MARUV
– NIKITA LOMAKIN
Номинация "Хит года":
– NK | Настя Каменских — "Тримай" (Lyric Video)
– Antytila / Антитела — "TDME"
– KAZKA — "Плакала"
Номинация "Проект года":
– All stars MOZGI Ent. — Промінь (Lyric Video)
– MONATIK & Надя Дорофеева — "Глубоко…"
– Потап & Олег Винник — "Найкращий день"
Номинация "Dance Parade":
–MONATIK & Надя Дорофеева — "Глубоко…"
– Время и Стекло — "Тролль"
– MARUV & BOOSIN — Drunk Groove
Номинация "Группа года":
– Время и Стекло
– MOZGI
– НЕАНГЕЛЫ
Номинация "Золотой граммофон":
– Олег Винник — "Ты в курсе" (Lyric Video)
– NK | Настя Каменских — "Тримай" (Lyric Video)
– Michelle Andrade — Musica
Номинация "Альтернатива":
– THE HARDKISS
– MARUV
– БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
Номинация "Червона рута":
– NK | Настя Каменських — "Тримай" (Lyric Video)
– Оля Цибульская — "Сукня біла"
– Oleksandr Ponomaryov (Александр Пономарев) — "Найкраща
Номинация "Певец года":
– ALEKSEEV
– Олег Винник
– MONATIK
Номинация ️"Певица года":
– NK | Настя Каменских
– Тина Кароль
– Оля Полякова
Номинация️ "Клип года":
– NK | Настя Каменских — "#этомояночь"
– Время и Стекло — "Тролль"
– MONATIK & Надя Дорофеева — "Глубоко…"