Группа "Аквариум" перенесла концертный тур по Украине на следующий год

Новости культуры: Группа "Аквариум" перенесла свой декабрьский тур по Украине на июнь 2019 года.

Советская и российская рок-группа "Аквариум" перенесла свой декабрьский тур из-за военного положения в Украине. Участники группы попали под ту возрастную категорию (16-60 лет), которой запретили въезд в Украину. Единственный, кому удастся проехать в страну - лидер коллектива Борис Гребенщиков. По этой причине концерты перенесли на июнь 2019 года.

"Всем, кто хотел придти на украинские концерты "Аквариума" в декабре 2018. К сожалению, по причинам форс-мажора наш тур по Украине сейчас не может состояться. Надеемся, что форс-мажор канет в Лету, и мы вернемся к вам",- говорится на официальной странице лидера группы Бориса Гребенщикова в Facebook.

В сообщении отмечается, что "концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время". "Надеемся, что на июнь. Мир всем!",- говорится в сообщении.

Как известно, 27 ноября Гребенщиков отметил свое 65-летие. По этому поводу группа "Аквариум" и хотела отправиться в тур. Лидер группы планировал отметить день рождения серией концертов Москва - Питер - Киев. Больше всего юбиляр хотел выступить в любимой Одессе. В графике гастролей значились еще такие города, как Херсон, Запорожье, Днепр и Харьков.