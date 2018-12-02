M1 Music Awards 2018: полный список победителей

Звезды украинского шоу-бизнеса собрались, чтобы побороться за желанную награду в музыкальной премии по версии телеканала М1. Это уже четвертое по счету ежегодное вручение наград, которое собрало представителей украинской музыкальной индустрии.
Главным продюсером музыкальной премии была украинская певица и четырехкратная обладательница "М1 Music Awards" Тина Кароль. Список победителей объявлен на официальной странице M1 в Facebook.
Список победителей в номинациях M1 Music Awards 2018:
Певица года – NK|Настя Каменских
Певец года – Олег Винник
Группа года – "Время и стекло"
Прорыв года – "KAZKA"
Dance parade – MARUV & BOOSIN — Drunk Groove.
Альтернатива года – "The HARDKISS"
Хит года – KAZKA
Клип года – NK"Настя Каменских – "Это моя ночь"
Проект года – MONATIK и Надя Дорофеева "Глубоко"
Золотой граммофон – Мишель Андраде
Червона рута – Александр Пономарев