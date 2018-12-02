M1 Music Awards 2018: полный список победителей

Новости культуры: 1 декабря в Дворце Спорта в Киеве состоялась музыкальная премия "M1 Music Awards. 4 Seasons".

Звезды украинского шоу-бизнеса собрались, чтобы побороться за желанную награду в музыкальной премии по версии телеканала М1. Это уже четвертое по счету ежегодное вручение наград, которое собрало представителей украинской музыкальной индустрии.

Главным продюсером музыкальной премии была украинская певица и четырехкратная обладательница "М1 Music Awards" Тина Кароль. Список победителей объявлен на официальной странице M1 в Facebook.

Список победителей в номинациях M1 Music Awards 2018:

Певица года – NK|Настя Каменских

Певец года – Олег Винник

Группа года – "Время и стекло"

Прорыв года – "KAZKA"

Dance parade – MARUV & BOOSIN — Drunk Groove.

Альтернатива года – "The HARDKISS"

Хит года – KAZKA

Клип года – NK"Настя Каменских – "Это моя ночь"

Проект года – MONATIK и Надя Дорофеева "Глубоко"

Золотой граммофон – Мишель Андраде

Червона рута – Александр Пономарев